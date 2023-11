Il regista Giulio Base, l’attore Fabrizio Traversa e l’attrice Caterina Shulha, citati in rigoroso ordine di apparizione, sono stati gli ospiti della serata conclusiva della XIII edizione del Foggia Film Festival, sabato 25 novembre nel cineteatro Sala Farina, in via Campanile.

Base si trova in queste settimana in Capitanata per girare “Albatross”, film con Giancarlo Giannini sostenuto da Apulia Film Commission e Friuli Venezia Giulia Film Commission. In una conversazione con il direttore artistico del festival, Pino Bruno, il regista torinese ha ripercorso le tappe di una lunga carriera presentando il film attualmente in fase di realizzazione, annunciando i progetti futuri, il tutto condito da divertenti aneddoti su alcuni dei nomi più importanti della cinematografia italiana. Gli attori Fabrizio Traversa e Caterina Shulha sono stati invece intervistati dalla giornalista ed esperta di cinema Paola La Sala.

La serata di sabato però è stata soprattutto la serata delle premiazioni. La cerimonia è stata condotta dallo stesso Bruno, con Maurizia Pavarini e Carine Bizimana. Ed ecco i premiati.

Feature Film Awards – Migliore lungometraggio in concorso “L’anima in pace”, di Ciro Formisano.

Documentary Awards – Miglior documentario in concorso “Peso morto” di Francesco Del Grosso. Miglior regia a “Guardiano del Faro” di Lorenzo Ferrò.

Short Movies Awards – Miglior cortometraggio “La mia Escort” di Alessandro Porzio. Menzione speciale a “Notti d’estate” di Riccardo Cannella.

Per lo Student Film Festival il premio per il miglior cortometraggio sezione University è stato conferito a “Akka” di Mattia Antonio De Gennaro, con la produzione dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Menzione speciale a “Il sig. Smokey” di Tommaso Rabuffetti. Per la sezione High School il premio è stato assegnato a “Riabbracciami” di Daniele Marsala. Menzione speciale a “Mangiavita” di Andrea Tomaselli.

Resterà aperta e visitabile fino ai 15 dicembre, nella Galleria d’arte Moderna di Palazzo Dogana, la mostra di manifesti cinematografici dedicata a Monica Vitti e organizzata dalla biblioteca La Magna Capitana, evento collaterale del Foggia Film Festival.

La XIII edizione del Foggia Film Festival è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission – risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1; è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno’, in collaborazione con Biblioteca ‘La Magna Capitana’, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

I PREMIATI XIII EDIZIONE FOGGIA FILM FESTIVAL 2023

FEATURE FILM AWARDS

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera L’ANIMA IN PACE regia Ciro Formisano

Produzione: TVM Digital Media, Roma Piazza di Spagna Production, Faro Cinema Produzioni

Motivazione: Un’opera ben realizzata, che si distingue per la sua delicata e giusta attenzione al mondo femminile. Le interpretazioni degli attori sono di grande naturalezza e talento, e riescono a trasmettere pienamente le emozioni dei personaggi.

DOCUMENTARY AWARDS

MIGLIOR DOCUMENTARIO IN CONCORSO

Conferito all’opera PESO MORTO regia Francesco Del Grosso

Produzione: Black Rock Film, Errorigiudiziari.com

Motivazione: Per ave gettato luce sulla vicenda di Angelo Massaro, vittima di un clamoroso errore giudiziario, ripercorrendone la parabola interrotta. Con Peso morto Francesco Del Grosso dà voce alle troppe storie di vittime di un’autorità che avrebbe dovuto tutelarle.

MIGLIOR REGIA IN CONCORSO

Conferito all’opera GUARDIANO DEL FARO regia Lorenzo Ferrò

Produzione: Sentiero Film Lab 2022 – Distribuzione: Associak

Motivazione: Per aver trattato il tema del lavoro precario, con poesia e al tempo stesso con realismo, che solo uno sguardo cinematografico capace e sensibile poteva restituire.

SHORT MOVIES AWARDS

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera LA MIA ESCORT regia Alessandro Porzio

Produttori: Laura Catalano e Silvio Giannini – Produzione: 8Production

Motivazione: Per l’abilità con cui viene narrata una storia lineare, ma profonda, arricchita di sfumature, sia dall’attenta e originale regia che dall’ottima interpretazione degli attori.

MENZIONE SPECIALE

Conferita all’opera NOTTI D’ESTATE regia Riccardo Cannella

Produzione: Cinnamon Digital Cinema – Distribuzione: Premiere film

Motivazione: Motivazione: Per l’intensità e l’evocazione nella sua pacata aria nostalgica.

Magistrale l’interpretazione degli attori, credibili e naturali. Uno sviluppo completo nel suo limitato tempo a disposizione. Toccante e memorabile.

STUDENT FILM FESTIVAL

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SEZIONE UNIVERSITY

Conferito all’opera AKKA regia Mattia Antonio De Gennaro

Produzione: Accademia di Belle Arti di Foggia

Motivazione: Per aver ricreato con impegno artistico e attenzione ai dettagli un’esperienza audiovisiva profonda, che trasporta lo spettatore in un viaggio fatto di immagini coinvolgenti e suoni intensi.

MENZIONE SPECIALE SEZIONE UNIVERSITY

Conferita all’opera IL SIG. SMOKEY regia Tommaso Rabuffetti

Produzione: Accademia di Belle Arti di Brera

Motivazione: Per aver fornito un’esperienza animata originale e avvincente, che con il suo tratto sperimentale ha reso la visione unica e trascinante.

HIGH SCHOOL AWARDS

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SEZIONE HIGH SCHOOL

RIABBRACCIAMI regia Marsala Daniele

Produzione: IISS “Gregorio Ugdulena” Termini Imerese

Motivazione: Per aver trattato con delicatezza ed eleganza il tema importante del ricordo delle vittime di mafia, raccontandolo dal punto di vista dei loro affetti.

MENZIONE SPECIALE SEZIONE HIGH SCHOOL

Conferita all’opera MANGIAVITA regia Andrea Tomaselli

Produzione: Istituto Sociale Gesuiti Torino, Redibis

Motivazione: Per aver raccontato un tema attuale come quello della ludopatia con grande sensibilità e attenzione.