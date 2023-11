È morto anche Mario Di Francesco, 59enne coinvolto nell’incidente stradale di venerdì 17 novembre a Pescara in cui è morta, sul colpo, la 21enne Federica Pia Pizzuto, studentessa di medicina originaria di San Marco in Lamis (Foggia) da anni residente a Francavilla al Mare (Chieti). Anche le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravi e in questi giorni il 59enne è stato ricoverato al Santo Spirito di Pescara e lottava tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dov’è avvenuto purtroppo il decesso.

Scenario dell’incidente mortale la tangenziale di Pescara. La ragazza alla guida di una Ford focus si era scontrata con due auto che procedevano in direzione opposta: una Ford guidata dal 59enne e una Peugeot 206. Sulle ragioni e la dinamica dell’incidente sta indagando la polizia locale.