La procura di Pescara ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto all’uscita San Silvestro della variante alla ss 16: a perdere la vita Federica Pia Pizzuto, studentessa in medicina di 21 anni originaria di San Marco in Lamis (Foggia). Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni.

La giovane viaggiava in direzione Sud ed era alla guida di una Ford Focus, mentre gli altri due veicoli, una Ford Transit e una Peugeot 206, procedevano in direzione opposta: in un tratto a doppio senso di marcia le due Ford si sono scontrate frontalmente. L’uomo che era al volante della Ford Transit è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara. Il 118, subito intervenuto, ha provato a rianimare la giovane, ma per la ragazza non c’è stato niente da fare. I rilievi e accertamenti sono condotti dalla Polizia locale di Pescara, che stamattina sono tornati sul luogo dell’incidente per altre verifiche. (Ansa).

