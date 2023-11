Sport in ginocchio ad Orta Nova. Duro sfogo della “Olympia” di pallavolo che in un comunicato scrive: “Sordità, superficialità e disinteresse di fronte alle nostre grida di allarme, sempre inascoltate dai vari amministratori e dalle varie amministrazioni che si sono susseguite nel tempo e che non hanno mai voluto prendere in seria considerazione il fatto che la tensostruttura necessitasse di un intervento di sostituzione del telo, ormai troppo vecchio. Ieri è accaduto quello che, da anni, lamentavamo e che è sempre stato sottovalutato da chi di dovere. Purtroppo, se non avremo riscontri positivi dalla commissione prefettizia ci vedremo costretti a ritirare le nostre squadre dai vari campionati, con relativa perdita dei titoli sportivi e multe da pagare per il ritiro dai campionati stessi. Ci vedremo costretti a dire alle nostre atlete che, per loro, l’attività sportiva è terminata definitivamente”.

E ancora: “Non abbiamo più un impianto in cui disputare le gare, non abbiamo una palestra per allenarci. A Orta Nova, allo stato delle cose, a chi governa, non interessa sostenere lo sport, a meno che commissione e dirigenti di settore non dimostrino, con i fatti, il contrario, provvedendo urgentemente e tempestivamente alla sostituzione del telo e al relativo ripristino della tensostruttura. Senza impianti non si può praticare attività sportiva”.

