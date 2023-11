“La cultura appartiene a tutti, la lettura è cibo per la mente, la cultura rende liberi. Prendi un libro, leggilo e poi riportalo”. È quello che troviamo scritto sulla vetrina della Libera Libreria di Troia, ideata e gestita da Bruno Cagiano.

“Mi sono inventato questa biblioteca-libreria perché mi ero reso conto che troppi bambini non leggono più, preferiscono giocare con i telefonini e videogiochi, diventando aggressivi. E non va bene. Fortunatamente ci sono genitori sensibili, che riescono a educare i propri figli, altri purtroppo no. Questa piccola biblioteca funziona bene, chiunque può venirci a trovare, prendersi un libro, leggerlo e poi riconsegnarlo senza nessun costo. Qui ci sono oltre 1500 libri donati dalla gente del posto e anche dai troiani residenti a Milano, Roma e Firenze”.