Gol e spettacolo nel derby appulo-lucano tra Potenza e Cerignola. 2-2 il punteggio finale con i pugliesi che hanno sciupato il doppio vantaggio, facendosi rimontare i gol di Malcore e D’Andrea che avevano fatto presagire ad una vittoria facile dei gialloblu. Cerignola meglio nel primo tempo quando passa in vantaggio meritatamente con Giancarlo Malcore. Il raddoppio ad inizio ripresa con D’Andrea che sfrutta al meglio un capovolgimento di fronte.

Fino a quel momento un super Cerignola. Poi la svolta: Lerda effettua i cambi e con l’ingresso di Schiattarella la partita cambia. Capitan Caturano accorcia le distanze e Volpe con un eurogol fa 2-2. Nel finale Potenza ad un passo dal sorpasso con lo scatenato Caturano che di testa colpisce la traversa. Le due squadre provano fino al 97′ a vincerla ma finisce 2-2. Amaro in bocca in casa Cerignola per aver dilapidato il doppio vantaggio.