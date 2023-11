Si chiama Jim ed è un pastore tedesco di due anni con il mantello nero, l’ultimo cane antidroga giunto alla Sezioni Cinofili della Guardia di Finanza di Manfredonia.

Il fiuto di Horst, Gerico, Jakson e Jim, le quattro unità che operano in tutto il territorio provinciale, ha permesso dall’inizio dell’anno di eseguire oltre 360 interventi e sequestrare più di 150 chilogrammi di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, hashish e marijuana.

Gli interventi sono stati effettuati presso la stazione ferroviaria di Foggia e nelle zone limitrofe, ai caselli autostradali, lungo le principali strade di comunicazione provinciale, tra cui la SS 16 e la SS 89 garganica, le principali zone della movida ed i parchi pubblici ovvero nel corso di mirate perquisizioni.

L’azione dei cani antidroga, che operano sempre insieme a conduttori altamente specializzati, ha portato, in dettaglio, ad oltre 320 segnalazioni alla Prefettura per quanto riguarda uso personale, cui consegue l’avvio delle procedure amministrative previste dal testo unico sugli stupefacenti, nonché al deferimento all’autorità giudiziaria di 43 persone, di cui 11 tratte in arresto, perché trovate in possesso di quantità rilevanti.

Le attività in rassegna rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e mirano a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei giovani.

