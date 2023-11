Il professore di un liceo di Peschici ha chiesto alla fidanzata, una sua collega, di sposarlo con la complicità degli studenti. In classe, in un momento di pausa dalle lezioni, i ragazzi hanno portato i fiori tra l’emozione generale e le note di una canzone romantica. Infine si è presentato il docente che si è inginocchiato per donare l’anello alla propria amata. Poi il sì, il bacio e l’abbraccio tra gli applausi dei presenti.