ASL Lecce ha riunito nel convegno “Tutela della salute e vincoli di finanza pubblica nel SSN” i principali protagonisti della sanità e della finanza pubblica regionale e nazionale per un’intera giornata di analisi e confronto sulle sfide contemporanee e future del Sistema Sanitario Nazionale.

Al centro del dibattito, tenutosi nel Polo didattico aziendale, l’equilibrio tra il rispetto della tutela della salute, quale fondamentale diritto sancito dall’art. 32 della Costituzione, e i vincoli di finanza pubblica e gli obblighi di contenimento della spesa, derivanti dal principio del pareggio di bilancio previsto dall’art. 81.

Il convegno ha visto la partecipazione del ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, della dirigente MEF Angela Stefania Adduce (collegata da remoto), del consulente di Agenas Francesco Enrichens e di autorevoli esponenti istituzionali regionali: l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese, il direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, i dirigenti del dipartimento Promozione della Salute Antonella Caroli, Concetta Ladalardo, Benedetto Pacifico e Paolo Stella e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (collegato da remoto).

“Bisognerà lavorare sui margini che ci sono di bilancio per trovare delle risorse da destinare sulla sanità. Il governo su questo sta facendo la sua parte. Però occorre anche utilizzare bene le risorse disponibili” ha dichiarato Mazzotta.

Quattro le sessioni pomeridiane: “I costi del personale sanitario”, “Programmazione e governance della spesa farmaceutica e dispositivi medici: sfide e opportunità”, “Strumenti di finanziamento degli investimenti in sanità”, conclusesi con la tavola rotonda dei Direttori delle ASL pugliesi “Le aziende sanitarie pugliesi: tra visione strategica e difficoltà quotidiane”.

Grande la soddisfazione del direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi: “Un evento impreziosito dalla presenza del Ragioniere generale dello Stato che ci ha dato illuminanti indicazioni su quello che deve essere lo sforzo di osmosi tra tutela della salute e rispetto dei vincoli. Non si può contrarre ulteriore debito, i debiti rimangono a carico delle prossime generazioni e questo è il nostro impegno etico per governare al meglio il sistema sanitario senza creare ulteriore disavanzo garantendo il diritto alla salute” ha commentato ili dg.

“Questo convegno ha una rilevanza significativa per la sanità pugliese, non solo per la presenza del Ragioniere generale dello Stato che ha fatto un intervento estremamente importante per il presente e per il futuro del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale correlandolo alla tutela della salute. Il dibattito ha visto la partecipazione di tutti gli attori e di tutti gli operatori del sistema sanitario regionale, elemento di grande interesse perché oggi il sistema attraversa un momento di estrema difficoltà e criticità dovuto ai finanziamenti non adeguati, alla carenza dei medici, a una richiesta enorme di prestazioni sanitarie. Il convegno ci ha consentito di fare ‘un punto tecnico’, per poter scegliere tutte le proposte necessarie da avanzare con urgenza, per assicurare un servizio sanitario regionale sempre più efficiente”, ha dichiarato Palese.

“Abbiamo voluto condividere con tutti i principali attori della finanza pubblica italiana e del servizio sanitario nazionale il tema della complessità di garantire sempre quel necessario bilanciamento tra la tutela della salute costituzionalmente garantita dall’art.32 e la necessità di garantire anche il rispetto dei vincoli sottoscritti in sede comunitaria, quindi il pareggio di bilancio e l’equilibrio tra entrate e le spese. In questa complessità si sostanzia la nostra attività quotidiana anche perché noi operatori del settore, sia sanitari che amministrativi non dobbiamo dimenticare qual è il nostro compito ovvero quello di creare valore pubblico in sanità che non è altro che il rapporto tra esiti in termini di efficacia clinica e le risorse -finanziarie, umane e strumentali – che noi utilizziamo” ha commentato il direttore amministrativo di ASL Lecce Yanko Tedeschi, responsabile scientifico dell’evento.