Avrebbe confessato il delitto il 21enne Emanuele Carella, foggiano, finito in carcere venerdì per l’omicidio di Paolo Troccola, il 57enne originario di Deliceto trovato morto quella notte in un’abitazione a Niviano, in provincia di Piacenza. Il giovane collega dell’operaio morto – ricorda Ansa – era finito subito tra i principali sospettati dei carabinieri che lo avevano interrogato a lungo.

Troccola sarebbe stato ucciso da alcune coltellate inferte all’interno dell’abitazione dove poi lo stesso 21enne ha fatto intervenire il 118, raccontando di aver trovato il collega morto a terra al suo rientro. Il movente però resta ancora un dubbio, anche se probabilmente sarebbe da ricercare in una violenta lite scaturita all’improvviso tra i due coinquilini, forse per ruggini personali pregresse. L’autopsia sarà eseguita nelle prossime ore, così come anche l’interrogatorio di convalida del 21enne.