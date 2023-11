Alcune news per il commercio cittadino foggiano, stretto dall’inflazione e dal calo dei consumi. Dopo quasi 20 anni è ormai del tutto ultimato il pacchetto dei Programmi di Riqualificazione Urbana in via Lucera, realizzati dalla Darc Immobiliare dell’imprenditore edile Antonio Rosania, immaginati nel lontano 1996 e poi messi in atto nei primi anni Duemila tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia, il Comune di Foggia e l’allora I.A.C.P. della Provincia di Foggia, oggi Arca Capitanata.

Aprirà a fine mese il tanto atteso supermercato, con l’insegna Pam, previsto nel piano e composto da un piano terra con destinazione centro commerciale della superficie complessiva di mq.1459,00 e parcheggi esterni vincolati per una superficie totale di mq.1260,00. Nella fase di istruttoria del progetto originario, per il quale fu rilasciato il Permesso di Costruire nel 2009, il tecnico istruttore ha determinato il contributo relativo al costo di costruzione dello spazio di vendita di circa 183mila euro. Con i commissari la ditta riuscì a vedere nel 2022 approvato il debito fuori bilancio che la interessava e quindi i lavori del supermercato hanno subito finalmente una accelerazione.

L’intero comparto residenziale dove vivono alcune migliaia di cittadini, dopo il parcogiochi e la piccola piazza avrà anche il supermercato.

Attesa per l’apertura di “Mazzeo Giocattoli” in vista del Natale

Ha chiuso invece, dopo mesi di svendite, pochi metri più in là, sempre su via Lucera, il Casa&Co di Lino Panunzio, erede dei Magazzini Ferri di viale Manfredi dei primi anni Novanta. Lo spazio, a detta dell’imprenditore figlio della vittima di mafia Giovanni Panunzio, era poco allettante e competitivo, in confronto alle altre superfici di vendita tutte localizzate sulle tre corsie. Il capannone dovrebbe ospitare nei prossimi mesi una grande superficie gestita da imprenditori asiatici.

C’è attesa invece nelle famiglie per la prossima apertura di Mazzeo Giocattoli al Villaggio Artigiani in vista del Natale.