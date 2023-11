Hanno chiesto e ottenuto un passaggio in pieno centro di Avellino per raggiungere Mercogliano, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo irpino.

Poco prima di giungere a destinazione hanno aggredito l’anziano automobilista tentando di sfilargli il prezioso orologio che portava al polso del valore di quindicimila euro. Il malcapitato ha però avuto il tempo di lanciare l’allarme al 112 mentre i suoi aggressori, due donne di nazionalità romena residenti in provincia di Foggia, si davano alla fuga.

I carabinieri le hanno rintracciate e fermate in una zona di campagna denunciandole in concorso per furto aggravato. Nei loro confronti disposta anche la richiesta alla Questura di Avellino di foglio di via obbligatorio dalla città (Ansa).