Assolto Bruno Carella, 47enne foggiano arrestato nel 2019 dalla squadra mobile di Foggia. Secondo la nota stampa diramata all’epoca dalla questura, l’uomo era accusato di tentata estorsione e violenza privata nei confronti dell’anziana madre.

“Per tale vicenda processuale il mio assistito ha riportato assoluzione per non aver commesso il fatto in forza di sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale”. A darne notizia il legale Carlo Mari.