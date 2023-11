Lieto fine per Carlo Cocco, un uomo svanito nel nulla venerdì scorso a Stornarella. Ieri, sabato 12, la squadra condotta dal sottotenente Croce del Corpo militare di Croce Rossa ha partecipato alle ricerche del disperso e dopo aver battuto la zona Pasqualicchio lo ha trovato sotto ad un uliveto. Plauso al comandante Porrari della Compagnia di Cerignola che ha condotto egregiamente le ricerche avvalendosi, appunto, anche del corpo militare di Croce Rossa.

“È una bella notizia quella del ritrovamento del nostro concittadino che da venerdì non era tornato a casa – commenta il sindaco Massimo Colia -. Carlo è stato ritrovato verso le 17.00 semicosciente, in un terreno confinante all’area del centro di raccolta comunale, sulla strada che porta alla Cantina sociale. Ora è stato affidato alle cure dei sanitari così da poter tornare presto dai suoi cari. Desidero esprimere il più sincero ringraziamento dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Stornarella al Comando Stazione Carabinieri di Stornarella e alla Compagnia di Cerignola per la prontezza nell’organizzazione delle ricerche. Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e al loro nucleo SAF, ai Carabinieri del Comando Nucleo Cinofili di Bari, al Gruppo Speleologico Montenero di S.Marco in Lamis, alla Polizia Locale e al Corpo Militare CRI la cui squadra ha effettuato il ritrovamento nell’ambito dell’area di ricerca loro assegnata. La collaborazione, l’umanità e la dedizione con cui tutti si sono spesi hanno fatto la differenza nel contribuire al ritrovamento in breve tempo della persona scomparsa”.