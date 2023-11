In seguito di una riorganizzazione interna al Policlinico di Foggia, sono stati recuperati alcuni spazi adeguati per poter trasferire i reparti ubicati in locazione nell’immobile ex Villa Serena presso il Corpo H Monoblocco del Policlinico, garantendo una funzionalità ottimale e rendendo i servizi ai cittadini più fruibili con i reparti accorpati in un’unica sede.

I reparti interessati alla procedura di trasloco sono i seguenti: è in atto il trasferimento del reparto di Medicina Legale al 3° piano del corpo H Monoblocco che si concluderà entro il 10 novembre 2023.

Inoltre, è in atto il trasferimento del Centro Antiveleni che sarà allocato al 3° piano del corpo H Monoblocco del Policlinico dal 13 novembre 2023.

Lunedì 13 novembre 2023 avrà inizio il trasferimento del reparto di Dermatologia al 1° piano del corpo H Monoblocco per concludersi entro il 16 novembre 2023. La Struttura di Dermatologia riprenderà la regolare attività dal 17 novembre 2023 presso la nuova sede.

Giovedì 16 novembre 2023 avrà inizio il trasferimento del reparto di Allergologia al piano rialzato del corpo H Monoblocco per concludersi entro il 20 novembre 2023. La Struttura di Allergologia riprenderà la regolare attività dal 21 novembre 2023 presso la nuova sede.

Da venerdì 17 novembre 2023 non saranno più operative le Casse Ticket ubicate presso l’immobile dell’ex Villa Serena. Il servizio sarà regolarmente assicurato dalle Casse Ticket Centrali OO.RR., dalle Casse Ticket ospedale D’Avanzo e dalle Casse Ticket ospedale Lastaria di Lucera.

