Si intitola “Ad Alta Voce” l’evento teatrale de Il Cuore Foggia che si terrà mercoledì 22 novembre 2023 presso il “Teatro del Fuoco”, con sipario alle ore 20.00.

Pensato per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo spettacolo, che gode del patrocinio della Provincia di Foggia, vedrà il susseguirsi di esibizioni artistiche rappresentanti ognuna una diversa sfumatura della violenza che colpisce minori e adulti.

“L’obiettivo – sottolinea la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – è quello di incidere sulla cultura della nostra società, costruire con gli anni una visione diversa di cosa si intende per violenza contro le donne, disparità di genere, Centri antiviolenza e lanciare alla città un forte segnale di contrasto alla cultura sessista e patriarcale, raggiungendo il maggior numero di persone. Lo faremo con linguaggi diversi, informando, creando cambiamento e prevenzione”.

Allo spettacolo, condotto da Stefania Consiglia Troia e Antonio Pistillo, parteciperanno Rita Natola, Nick D’apollo, Tina De Luca, la scuola di danza “Tersicore”, Gospel Italian Singers, diretti dal Maestro Francesco Finizio, Mariangela Di Luzio, Vito Moreno, la scuola di ballo “Havana Club”, Michele Bonfitto, Giulia La Daga e la miss Puglia Chiara Viscillo. Testimonial d’eccezione sarà il noto attore Michele De Virgilio.

“I fondi raccolti – spiega Jole Figurella – saranno destinati al Centro Specialistico per minori vittime di abuso e maltrattamenti del Consultorio familiare di Via Valentini a Foggia. L’obiettivo è quello di realizzare una stanza colloqui a dimensione di bambino, colorata e con giochi studiati da medici e psicologi, al fine di rendere meno traumatizzante il colloquio con un setting più confortevole e familiare. Pensiamo a murales rassicuranti che raffigureranno le favole di Esopo, con animali del bosco e una morale educativa. E poi giochi come la “sandplay therapy”, la terapia della sabbia che aiuta a sviluppare le capacità interiori del bambino, insegnando l’immaginazione spaziale e la capacità di pensare in modo figurato e logico. Inoltre, favorisce lo sviluppo delle capacità motorie e introduce il bambino nell’armonia del mondo che lo circonda, mostrando in una forma semplice e accessibile cosa è buono e cosa no”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con donazione libera. È possibile effettuare la prenotazione, obbligatoria, contattando il numero 329.7241557.