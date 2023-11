Sabato e domenica 4-5 novembre a Campobasso nel bellissimo impianto della società M2 si è svolto il 12esimo trofeo Don Guglielmo meeting Nazionale di nuoto, con la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta l’Italia e tra questi una nutritissima formazione della Canottieri Aniene di Roma da anni ai vertici delle graduatorie italiane.

La Acsd Pentotary di Foggia con 21 atleti (seguiti dai loro allenatori Silio Leo e Mario Ciavarella) si è posizionata al sesto posto assoluto e al primo posto tra le società con meno di 50 atleti.

Tante le medaglie e i piazzamenti di rilievo nelle varie gare disputate, e quasi tutti i ragazzi, nelle varie categorie hanno fatto i loro migliori tempi di sempre.

Medaglie sono arrivate per Cecilia Rollo (ctg rag F) che ha vinto due argenti nei 50 e 100 dorso, Francesca Maria Schiavone (ctg es A F) ha vinto un oro nei 520 farfalla, un argento nei 200 farfalla e due bronzi nei 100 farfalla e nei 400 stile libero, Luca Abbruzzese (ctg es A M) si gode il suo bellissimo bronzo nei 50 dorso, mentre nella stessa categoria Gabriele Curci vince 2 ori (con distacco) nei 100 e 200 farfalla oltre ad un bronzo nei 400 stile libero.

Exploit di 5 medaglie su 5 gare effettuate per Luca Granatiero (ctg es A M) che si prende 3 ori nei 51-100 dorso e 200 misti, accontentandosi di 2 argenti nei 50 e 100 stile libero, infine i due fratelli Maurizio Ciuffreda (ctg cad M) e Simone Ciuffreda (ctg rag M), si prendono rispettivamente un argento nei 100 farfalla e un oro nei 100 farfalla, 2 argenti nei 50 e 100 stile libero e un bronzo nei 200 stile libero.

Come già detto ottime prestazioni per tutti gli altri atleti della Pentotary, Alessia D’Angelo, Ilaria De Nardis, Cataleya Fusco, Greta Lo Prete, Maria Chiara Mariella, Ida Pancia, Alessandra Selano, Ilaria Sferrazza, Irene Sonnacchio, Raffaele Consalvo, Nathan Di Girolamo, Alberto Mirasole, Giorgio Petrozzi e Luca Tricarico. Come primo approccio agonistico della stagione non si può che essere più che soddisfatti per questa esperienza agonistica. Ora testa ai prossimi appuntamenti.