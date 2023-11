Nuovo terremoto giudiziario in Puglia. Procura di Bari e Guardia di Finanza avrebbero scoperchiato un “collaudato meccanismo di manipolazione di procedure ad evidenza pubblica”. Oggi nel capoluogo di regione la conferenza stampa con il procuratore Roberto Rossi per tutti i dettagli sulla vicenda.

In attesa di conoscere i particolari, Repubblica Bari ha scritto che l’inchiesta coinvolgerebbe Elio Sannicandro, direttore dell’Asset (l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo) e commissario per il dissesto idrogeologico, indagato per corruzione per atto contrario a doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per lui interdizione dai pubblici uffici. In totale sarebbero 23 le persone indagate su presunte irregolarità in appalti per il dissesto idrogeologico. Il blitz riguarderebbe in maniera particolare la provincia di Foggia.

