“Droga e non solo: dalle dipendenze alla libertà”: questo il titolo dell’evento di oggi a San Severo promosso dalla Prefettura di Foggia, in collaborazione con il Comune e l’Uffício Scolastico Regionale della Puglia. L’evento si è tenuto al Teatro “Verdi”.

L’iniziativa costituisce il Tour della Legalità ideato nell’ambito del “Patto Educativo Provinciale”, che riprende a San Severo dopo l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, stimolandoli alla riflessione sul tema delle “dipendenze” di strettissima attualità ed emergenza.

Presenti il prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il sindaco Francesco Miglio e il questore Ferdinando Rossi. Tavola rotonda con la partecipazione straordinaria di don Antonio Coluccia, il “prete anti-spaccio”, del procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro e del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo.

“Vogliamo lanciare un messaggio forte contro questi mercanti di morte che trascinano i giovani nel tunnel della droga – spiega Valiante -. Troppa gente vive drammaticamente questo problema e vogliamo restituire loro la libertà. Far comprendere i devastanti effetti dell’uso degli stupefacenti per nuove consapevolezze e per rispettare se stessi”.

“Vogliamo mandare un messaggio molto chiaro di amore per la vita e per la libertà – chiosa Miglio -. Le dipendenze creano limitazioni e fanno vivere dei veri e propri calvari. Attraverso le testimonianze come quella di don Antonio vogliamo veicolare messaggi positivi. Sono orgoglioso e fiero di ospitare qui a San Severo un evento del genere”.

