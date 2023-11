Gli atleti della Asd Foggia Running hanno portato a termine il loro sogno, percorrere i cinque quartieri della grande mela, da Staten Island a Manhattan, onorando il nome ed i colori della propria città. Tra questi, l’atleta Gaetano Carbone (vice presidente della asd), ha visto accompagnare il proprio obiettivo da realtà aziendali del nostro territorio (Doemi, Arredo Service e Pub Nuevo Mundo) che hanno sfilato con lui lungo le strade della Grande Mela. Con questo percorso irto di sacrificio, impegno e allenamenti mattutini sotto il caldo africano della nostra città, i ragazzi della Asd Foggia Running hanno voluto dare continuità al progetto iniziato con la manifestazione Runfor 2023 del 21 maggio 2023, organizzato dalla propria società di appartenenza che fondava il proprio significato nel messaggio: “A Foggia si può”.

Ora dobbiamo solo aspettare di vedere i loro nomi sul New York Times in ragione del loro tempo di chiusura, sulla distanza regina, concluso entro le 5 ore nonché per essersi classificati tra i primi 16.000 su 52.000 arrivati. A prescindere da tutto, vi aspettano la domenica mattina per continuare ad “asfaltare” le strade della nostra città e condividere il progetto “A Foggia si può”. Complimenti a loro ed alla Asd Foggia Running.