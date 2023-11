Un fenomeno assurdo che ha lasciato senza fiato: nella serata del 5 novembre lo spettacolo dell’aurora boreale ha tinto di rosso i cieli dell’Italia, visibile sulle Alpi ma persino fin tutto il Nord Italia e parte del Centro (dalla Toscana alle Marche) e anche al Sud, in particolare a Vico del Gargano, nel Foggiano.

Si tratta di un evento rarissimo a queste latitudini, ma non impossibile, dovuto probabilmente alla quota elevata del fenomeno atmosferico.

La conferma del fatto che si tratti di aurore boreali arriva dall’avvistamento di aurore simili (rosse e molto basse sull’orizzonte nord) nello stesso momento anche in Austria, Slovenia e Romania.

Le aurore erano visibili dalle webcam per via della loro elevata sensibilità e dell’alta esposizione, ma anche a occhio nudo in alta quota in condizioni di cielo particolarmente limpido. (fonte gazzetta del mezzogiorno, foto di Matteo D’Adduzio)