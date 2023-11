Il Gruppo Cinofilo Dauno organizza l’evento Puglia Winter Trophy, due Esposizioni Internazionali Canine Foggia e Taranto, nei giorni 10 – 11 e 12 novembre 2023. Entrambe le manifestazioni si terranno presso l’Ente Fiera di Foggia (padiglioni 10 e 71). Sono oltre 1000 gli esemplari in gara e in arrivo da tutto il mondo con una giuria internazionale.

Nutrito il programma che vedrà in contemporanea le gare di Agility, l’esibizione delle Unità cinofile delle forze dell’Ordine e dei cani addestrati per la ricerca di persone scomparse. Il Gruppo Cinofilo Dauno festeggerà i suoi 61 anni di attività Cinofila.

Il Best in show finale vedrà sfilare i migliori soggetti di razza di cui solo tre conquisteranno il podio.

Il trofeo Winter Puglia Trophy sarà disputato fra i vincitori del Best in show delle Esposizioni di Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia.

Il programma:

Programma Mostra Internazionale Canina 2023

Date di svolgimento: 10-11-12 novembre 2023

Venerdì 10 novembre

Pet Day – giornata dedicata ai cani in tutte le loro peculiarità

La giornata PetDay è rivolta al pubblico, a tutti coloro che amano questo splendido animale e che vogliono conoscerlo meglio. Avrà un taglio ludico con concorsi di abilità e bellezza. Sono previsti momenti formativi con un corso tenuto da addestratori certificati, dimostrazioni di agility, una prova ENCI, CAE 1, Test binomio cane /conduttore, per la quale verrà rilasciato un patentino direttamente dall’Enci. Inoltre sono previste attività divulgative con un convegno sulle razze canine, le loro peculiarità, ed in particolare sulla razza Barbone e un seminario sull’alimentazione canina, inoltre il Prof. Andrea MAZZATENTA, ci parlerà dell’olfatto del cane e interagirà con l’addestratore ENCI Francesco SACCO, K9ABRUZZO, che parlerà dell’importanza dei cani da ricerca in selezione olfattiva, con relative dimostrazioni di ricerca. Le aree esterne ospiteranno attività dinamiche quali, dimostrazioni con cani da tartufo, dimostrazioni di salvataggio in acqua, agility, masserie didattiche, equitazione ed altre attività da definire.

La giornata PetDay si svolgerà in data 10 novembre con ingresso dalle ore 9,30 alle ore 17.30 all’interno del padiglione 10 e aree scoperte adiacenti.

Le attività di comunicazione saranno indirizzate alle scuole ed alla cittadinanza.

Sabato 11 novembre

Esposizione Internazionale Gruppo Cinofilo Taranto; Raduno Lupo e Alano

La giornata di sabato sarà interamente dedicata ai concorsi di bellezza con attribuzione CACIB. La giornata prevede un programma come di seguito riportato:

– ore 8.00 ingresso espositori

– ore 9.00 inizio giudizi

– ore 14.30 Best in Show

– ore 16.30 inizio raduni

– ore 18.30 chiusura manifestazione

– tra le ore 10,00 e le ore 14,30 seguiranno dimostrazioni cinofile di addestratori ENCI.

Le aree esterne saranno interessate dalle attività previste per il venerdì e che continueranno per tutto il weekend.

La giornata “Esposizione Internazionale Gruppo Cinofilo Taranto; Raduno Lupo e Alano” si svolgerà in data 11 novembre con ingresso dalle ore 8.00 per gli espositori e alle 10.00 per il pubblico e chiusura manifestazione alle ore 18.30; all’interno dei padiglioni 71, 10 e aree scoperte adiacenti.

Domenica 12 novembre

Esposizione Internazionale, CACIB Gruppo Cinofilo Dauno

La giornata di domenica sarà interamente dedicata ai concorsi di bellezza con attribuzione CACIB. La giornata prevede un programma come di seguito riportato:

– ore 8.00 ingresso espositori

– ore 9.00 inizio giudizi

– ore 14.30 Best in Show

– ore 18.00 Best in Show complessivo dei due giorni di manifestazione

– ore 19.00 chiusura manifestazione con l’attribuzione del “Trofeo Puglia Wenner Estate (Ostuni-Lecce) e Puglia Wenner Inverno (Taranto/Foggia), che vedrà i tre vincitori assoluti delle quattro manifestazioni della Puglia.

– tra le ore 10,00 e le ore 14,30 seguiranno dimostrazioni cinofile di addestratori Enci.

Le aree esterne saranno interessate dalle attività previste per i giorni precedenti.

In tutte le giornate, addestratori cinofili Enci del Gruppo cinofilo dauno, saranno a disposizione del pubblico per consulenze gratuite e confronti sulle problematiche dell’educazione del cucciolo e della gestione del cane per la vita che condividerà con il suo amico umano.