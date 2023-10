“Coraggio, speranza e impegno massimo. Questa città deve dimenticare una pagina oscura che ha condotto ad un verdetto insopportabile e indegno, quello dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Io ci sarò per tutti. Il mio primo pensiero va ai cittadini che hanno meno fortuna di altri, anche a quelli distanti da casa. Penseremo a chi vedrà in Foggia il luogo di investimenti futuri. La dignità del lavoro è il primo fattore umanizzante di un essere umano. Lotteremo per questo, uniti e con il cuore. Grazie Foggia”.

Con queste parole si è insediata stamattina Maria Aida Episcopo, nuova sindaca del capoluogo dauno ed espressione del campo largo progressista. Al momento di indossare la fascia, ricevuta dalle mani del suo predecessore, il commissario Vincenzo Cardellicchio, Episcopo si è visibilmente commossa.

“Un ringraziamento alla coalizione del campo progressista e un saluto affettuoso di buon lavoro anche all’opposizione di questo consiglio comunale per la quale mi batterò sempre con equivicinanza. Sarò pronta, energica e determinata per il bene di questa città. Una donna può portare una sensibilità multitasking che però è sempre complementare alla bellissima sensibilità del genere maschile”.

