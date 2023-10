Il mito di Halloween, la sua leggenda, il tempo dell’anno liturgico dedicato alla memoria dei morti, dei martiri e dei Santi, si rinnoverà anche a Foggia martedì 31 ottobre.

L’iniziativa è di Confcommercio che a Foggia animerà nell’isola pedonale di piazza Umberto Giordano un suggestivo incontro con i giovanissimi, accolti dal dono delle caramelle che i commercianti hanno acquistato per loro in una cornice di festa e sana spensieratezza. Domani, dalle 17.30 a tutti i bimbi che, come ogni anno, si presenteranno in Piazza Giordano per il tradizionale “dolcetto o scherzetto?”, verranno distribuite le caramelle.

“È un piccolo ma significativo gesto che conferma quanto i nostri operatori commerciali si sentano parte attiva della nostra Comunità”, è il commento del presidente di Confcommercio, Antonio Metauro. Organizzare questo incontro in un giorno che mescola tradizioni e credenze popolari ad aspetti religiosi profondamente radicati nel nostro tessuto sociale – aggiunge Metauro – ci è sembrato molto utile per promuovere il tema della comunità ”.

L’idea è di Alessandro D’Agnone, presidente dei Giovani di Confcommercio di Foggia, titolare del punto d’incontro Momento. “Abbiamo pensato di proporre questo incontro con le giovani generazioni nell’isola pedonale dove ogni giorno lavoriamo per determinare uno spirito di partecipazione collettiva, necessario a rilanciare una città che sia ogni giorno sempre più vivibile perché quel che spinge la nostra azione riposa in una sola parola : socializzare” -afferma D’Agnone -. Ringrazio per la spontanea, larga adesione dei colleghi a quest’iniziativa che, assieme a Saverio Carella di Dandy, abbiamo spontaneamente portato avanti”.