Soldi e Rolex in cambio di un posto in Aeronautica: chiesto processo per militari, genitori e aspiranti candidati

Chiesto il rinvio a giudizio per quasi quaranta persone nell’ambito dell’inchiesta “Quota” della Procura di Foggia su un presunto giro di tangenti per ottenere un posto in Aeronautica o il superamento di concorsi nelle forze dell’ordine. I reati contestati, a vario titolo e per diversi profili di responsabilità, sono corruzione, falso ideologico, traffico di influenze illecite e sostituzione di persona.

Il 30 novembre prossimo si terrà l’udienza preliminare. Nell’inchiesta sono coinvolti quattro militari – tra ufficiali e sottufficiali – in servizio al 32esimo Stormo di Amendola nel Foggiano e 35 civili, tra genitori e figli, individuati quali presunti “corruttori”. Gli inquirenti a giugno scorso scoprirono un presunto giro di tangenti tra denaro contante o beni di lusso, come Rolex e altri orologi di pregio. (Agi)