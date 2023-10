Commemorazione dei defunti a Foggia tra aperture straordinarie e servizio navetta. Il programma

In occasione della Commemorazione dei defunti per l’anno 2023 la PFC, concessionaria dei servizi cimiteriali del Cimitero Comunale Città di Foggia, comunica a tutti i cittadini le seguenti disposizioni.

Apertura straordinaria del cimitero

Il cimitero comunale sarà aperto con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dalla giornata di martedì 31 ottobre alla giornata di giovedì 2 novembre.

Apertura straordinaria degli uffici amministrativi

Gli uffici amministrativi della PFC svolgeranno orario continuato e saranno aperti al pubblico da mattina a sera con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nelle giornate di martedì 31 ottobre, mercoledì 1° novembre e giovedì 2 novembre.

Servizio Navetta

Il servizio navetta gratuito all’interno di tutto il complesso cimiteriale, con partenza e arrivo posti all’ingresso principale del cimitero, sarà disponibile tutti i giorni da domenica 29 ottobre a domenica 5 novembre, secondo il consueto orario: dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Divieto d’accesso

Si comunica che nella sola giornata di sabato 4 novembre il gestore dei servizi cimiteriali non consentirà l’accesso alla struttura ai veicoli neppure ove muniti di contrassegno speciale per diversamente abili. Nella circostanza il gestore concessionario PFC, come da nota protocollata 13693 del 18 ottobre 2023, predisporrà idonea navetta per l’accesso agli aventi titolo.