Posti di lavoro in Aeronautica, la “profezia” dei militari: “Ci prendiamo la tangente”. “L’ultima tappa è il carcere”

Un vero e proprio spaccato dell’Italia emerge dalle carte dell’inchiesta “Quota” sui presunti favori per entrare nelle forze armate, soprattutto Aeronautica. Uno spaccato dell’Italia peggiore, purtroppo, fatta di conoscenze, raccomandazioni, piaceri e scorciatoie per scavalcare chi non ha “santi in paradiso”. Nella lunga ordinanza del gip Sicuranza, spiccano le figure dei sottufficiali Aldo Caurio e Gennaro Sorgente, entrambi finiti in carcere con l’accusa di aver intascato soldi e Rolex per garantire posti di lavoro in Aeronautica, ma anche in altre forze armate, a numerosi aspiranti candidati. Tra gli indagati figurano, infatti, molti genitori di ragazzi foggiani e di altre province italiane, persino originari della Sicilia.

“Non sapendo di essere intercettati, sono gli stessi Caurio e Sorgente a confessare di aver ricevuto le somme di denaro e gli orologi per influire indebitamente ed illecitamente sulle procedure concorsuali”, riporta il gip che ha motivato così il carcere ai due militari: “Caurio e Sorgente certamente continueranno a gestire, pur se posti agli arresti domiciliari, le continue trame delinquenziali alle quali sono avvezzi e ciò anche per interposta persona, alla luce della ramificata rete di supporto all’attività criminale che, come più volte evidenziato, incide sull’esito delle varie procedure concorsuali che vedono vincitori (quasi sempre) i loro protetti“. Insomma, per gli inquirenti i due militari avrebbero potuto continuare a delinquere anche dai domiciliari.

Quasi “profetica” una conversazione intercettata tra Caurio e Sorgente durante la quale i due parlano di tangenti e del rischio carcere, poi concretizzatosi con l’operazione di Procura di Foggia e Arma dei Carabinieri.