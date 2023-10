Autobus pollaio, la denuncia degli studenti del liceo sul Gargano: “Grave disagio da 5 anni”

Da 5 anni viaggerebbero su autobus pollaio. Gli studenti pendolai del liceo di Cagnano Varano, dopo decine di denunce, hanno deciso di diffondere i video nei quali si vedono decine di ragazzi in piedi nella corsia dei mezzi. “Questo è il disagio che viviamo ormai da cinque anni, ma quest’anno la situazione è degenerata – scrivono alla redazione de l’Immediato -. Abbiamo percorso tutte le strade possibili: raccolte firme, colloqui frequenti dai diversi sindaci, lettere alle Ferrovie del Gargano e al sindaco di Cagnano Varano, ma in questi cinque anni non è stata trovata nessuna soluzione. L’unica possibilità che ci resta è quella di diffondere le immagini e i video. Speriamo che questa sia la strada migliore per risolvere la situazione”, concludono.