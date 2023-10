Esercito, in provincia di Foggia “La Cavalcata del Bicentenario”. “Accolti in modo strepitoso. Grazie Puglia”

La Cavalcata del Bicentenario è arrivata in provincia di Foggia, ultima tappa pugliese prima di trasferirsi in Campania in direzione Roma dove il prossimo 27 ottobre avrà il suo epilogo con l’afflusso delle due squadriglie in piazza di Siena. Per celebrare la ricorrenza, l’Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (ANCI), hanno organizzato una serie di eventi e attività che, nell’anno, hanno accompagnato i Cavalieri e i Carristi d’Italia, in servizio ed in congedo.

La squadriglia del Sud, partita da Lecce, ha attraversato il territorio di Sant’Agata di Puglia, Accadia e Anzano. Nei pressi di Sant’Agata le pattuglie sono state accolte dalla banda musicale e da alcuni centri ippici della zona che hanno accompagnato i cavalli lungo il tragitto fino ad Ariano Irpino.

La Scuola di Cavalleria, attualmente dislocata presso la caserma Zappalà di Lecce, è l’istituto di formazione militare preposto alla formazione di tutto il personale dell’Esercito assegnato all’Arma di Cavalleria per l’acquisizione delle specialità Carrista e di Linea inerenti alle componenti peculiari delle Unità blindo/corazzate. Comandante della squadriglia del sud è il maggiore Paolo Mezzanotte.