Statale 16, Foggia-San Severo nell’abbandono più assoluto. “Da Anas tutto tace”, l’amarezza di Miglio

La statale 16 nel tratto Foggia-San Severo nell’abbandono più assoluto. Gli incidenti si susseguono e i buoni propositi di Anas sono svaniti nel nulla. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, torna a puntare il dito su Anas. “Esprimo massima amarezza per le lungaggini dell’iter burocratico che dovrebbe portare alla cantierizzazione dei lavori. Si era detto che entro il mese di settembre si sarebbe arrivati alla conclusione dell’iter per poi iniziare i lavori a gennaio, invece tutto tace. Non c’è ancora un provvedimento di aggiudicazione nonostante i tanti tavoli tenuti in Prefettura. Non c’è traccia nemmeno della convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia finalizzata all’utilizzo del tratto della A14 Foggia-San Severo in sostituzione alla SS16 durante la durata dei lavori per evitare ulteriori incidenti. E invece niente di niente”.

Per Miglio “solo parole. Per questo sono molto amareggiato, e la mia doglianza la porterò per l’ennesima volta ai tavoli istituzionali. Mi dispiace che nemmeno la protesta delle comunità dell’Alto Tavoliere abbia prodotto qualcosa. Se non ci dovessero essere risposte immediate, torneremo ad alzare la voce. Basta chiacchiere e promesse”.