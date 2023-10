La Fiat 500 resta senza gomme. Ecco la denuncia di Gabriella Grilli, ex dirigente scolastica del Liceo Volta di Foggia candidata al prossimo Consiglio comunale. “Quanto ho subito stanotte è ciò che subiscono ogni giorno tanti di noi. Questo episodio mi dà conferma della necessità che in tutti noi prevalga sempre più il senso della legalità, per una Foggia migliore. Ce lo meritiamo!”.