Vasto incendio distrugge patrimonio boschivo dei Monti Dauni. La sindaca di Celle: “Grave danno per tutti noi”

Un vasto incendio dal pomeriggio di oggi sta distruggendo parte del patrimonio boschivo del territorio di Celle di San Vito sui Monti Dauni. Il caldo anomalo per il periodo con temperature che anche in quota oggi hanno superato i 30 gradi hanno favorito il propagarsi delle fiamme. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e volontari della Protezione Civile insieme a personale del Comune e ai proprietari dei terreni interessati dalle fiamme.

“È un grave danno per tutti noi – ha raccontato a l’Immediato la sindaca Maria Giannini -, il territorio dei Monti Dauni perde tanto con questo ennesimo incendio in termini paesaggistici ed economici. Purtroppo le iniziative di prevenzione e gli interventi a sostegno del territorio, come sappiamo, non vengono adeguatamente programmati. È indispensabile garantire il presidio del territorio con mezzi e personale disponibili anche in periodi eccezionali come questo. Meno male che siamo riusciti a mettere in sicurezza alcune famiglie che vivono nelle masserie vicine ai luoghi che stanno bruciando. È difficile domare l’incendio per quanto è esteso. Dobbiamo aspettare purtroppo domani mattina. Non nascondo che abbiamo tanta paura”. Solidarietà e vicinanza da tutte le comunità dei Monti Dauni.