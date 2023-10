Solo un pari tra Monopoli e Foggia: rossoneri raggiunti sul 2 a 2. In gol Schenetti e Tonin

Dopo un inizio all’insegna dell’equilibrio, Monopoli e Foggia si accendono nell’ultimo quarto d’ora di tempo. Biancoverdi in vantaggio alla mezz’ora con D’Agostino che mette alle spalle di Nobile un cross dalla destra di Iaccarino, abile a tenere il pallone in campo su un precedente passaggio in verticale. Starita subito dopo si divora il raddoppio e il Foggia pareggia a tre minuti dal riposo con Schenetti su assist di Tonin.

I rossoneri continuano ad attaccare e al 45’ passano in vantaggio con Tonin. Nella ripresa il Monopoli approfitta di una indecisione della difesa del Foggia e pareggia. Lancio verso Starita, incomprensione tra Nobile e Salines che favorisce il 7 biancoverde che poi riesce a insaccare in acrobazia. Finisce 2-2. Foto Calcio Foggia 1920 – Antonellis