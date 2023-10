“Pareggite” Cerignola, 0 a 0 col Benevento. L’Audace mantiene l’imbattibilità ma non vince

Pari a reti bianche tra Cerignola e Benevento con i sanniti che mancano la quarta vittoria consecutiva ma trovano la vetta della classifica a quota 14 acciuffando la Juve Stabia che giocherà domani con il Brindisi e che potrebbe prendere il largo.

Il Cerignola inanella il quarto pareggio consecutivo e allunga l’imbattibilità stagionale. Il primo tempo si chiude senza reti ma con il Benevento che ha creato di più, sfiorando almeno in un paio di occasioni il vantaggio con Ciano e Simonetti, mentre il Cerignola ha provato a scardinare la retroguardia sannita con Malcore, stoppato per ben due volte da Paleari nella stessa azione e con D’Andrea che calcia alto da buona posizione allo scadere di frazione. Serata sfortunata per Pinato e Maza, entrambi fermati dopo pochi minuti di gioco da problemi fisici e costretti ad abbandonare il campo.

La ripresa si apre con un Cerignola più spavaldo e con un guizzo di Malcore che fa tutto bene ma conclude con un destro centrale che Paleari blocca senza problemi. Il Cerignola ci crede, è più incisivo e grazie all’ingresso di D’Ausilio e Leonetti mette in difficoltà la squadra campana. A dieci minuti dal termine va vicino al gol con D’Ausilio, Paleari compie il miracolo e salva un Benevento incredibilmente sparito dal campo nonostante i cambi apportati dal tecnico Andreoletti.