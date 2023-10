Comunali 2023, viceministro Bignami: “Il treno Meloni è partito, speriamo che Foggia voglia salirci sopra”

Nessun vecchio amministratore o nome compromesso in lista. È stata questa la stella polare del partito di Giorgia Meloni a Foggia, che oggi ha presentato i suoi candidati e candidate alla presenza del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami insieme ai consiglieri regionali Francesco Ventola e Giannicola De Leonardis, ai due parlamentari Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi, al candidato sindaco Raffaele Di Mauro e all’ex sindaco Paolo Agostinacchio.

Le proposte dei Fratelli d’Italia sono: Maurizio Accettulli dipendente Amgas, Claudio Amorese, Saverio Aprile, Daria Cascarano, Saverio Catalano, Valentina Cerisano avvocata, Davide Colucci dipendente Ataf, Maria Grazia Console, Maria Cristina De Gregorio, Salvatore De Martino, Gianni Di Lauro, Francesca Dinoce, Alessandro Fino Ciccarelli, Savino Franzi, Mario Giampietro, Fabrizio Laccetti, Vittoria La rocca, Anna Lops, Valeria Marino, Luigi Miccoli, Letizia Morelli, Antonio Narciso, Gianni Perdonò, Giuseppe Pertosa, Giovanna Pinto, Michele Schinco, Concetta Soragnese, Mirna Ventura, Valerio Vinelli.

“È una lista molto bella, con persone competenti con qualità personali professionali e politiche. È un parterre molto qualificato, sono molto ottimista sul riverbero nazionale qui in città, Galeazzo, Foggia ti è entrata nel cuore e sarai il nostro riferimento nel Governo nazionale”, ha rimarcato De Leonardis rivolto al politico bolognese.

Secondo Giandonato La Salandra quella per il Comune è “una campagna elettorale che si addensa un modello politico”.

“Siamo stati i primi a determinare le condizioni per staccare la spina alla scorsa amministrazione. Abbiamo saputo tenere la barra dritta ci siamo dati delle regole di condotta, abbiamo deciso di aderire alle prescrizioni della commissione antimafia. Siamo stati fermi e decisi nel dire no ad alcune candidature e abbiamo deciso di competere in maniera chiara. Il nostro programma è snello. Emiliano sostiene che dovremmo vergognarci di aver presentato le liste? Noi non abbiamo nulla da nascondere, bisognerebbe dire ad Emiliano che deve prestare attenzione alle sue di liste. Quello di Emiliano è un modello di potere per il potere”.

Ha galvanizzato i candidati sui valori di destra Paolo Agostinacchio. “Voi rappresentate una cultura, un partito un modo di vivere che è nell’animo dei cittadini di Foggia. I foggiani non dimenticano gli anni novanta. Siamo in centro storico e il centro storico fu rifatto interamente in quell’epoca. Il Governo viene ignobilmente attaccato da una sinistra senza idee. I cittadini di Foggia hanno bisogno di speranza e di fronte al niente del centrosinistra solo con la destra potranno credere. Forza Foggia”.

Netta anche Annamaria Fallucchi: “Vedere tanti visi nuovi e belli significa che abbiamo lavorato bene. C’era la fila a candidarsi in Fratelli d’Italia e abbiamo dovuto dire parecchi no. L’accozzaglia di Emiliano non ci interessa, volevamo qualità. Abbiamo candidato persone perbene, abbiamo analizzato caso per caso. La forza di Raffaele è anche la gioventù. La campagna elettorale deve camminare attraverso di voi, avete tutti una maglietta bianca”, ha osservato riferendosi anche alla etimologia della parola candidato e alla prassi dell’antica Roma.

Raffaele Di Mauro ancora una volta ha sottolineato “il solco del rinnovamento del centrodestra”. “Gli amici candidati in Fratelli d’Italia sono la rappresentazione plastica del nostro rinnovamento. Serve un rinnovamento mentale. Le critiche fanno parte della campagna elettorale, siamo arrivati addirittura alle critiche su come mi vesto, ma sono abituato, facendo politica bisogna attrezzarsi alla sopportazione. Il programma lo abbiamo costruito con i cittadini, ci siamo fatti interpreti delle loro istanze. Sicurezza, legalità, bellezza, connessione sociale e umana col Governo. Con Bignami abbiamo parlato del nostro aeroporto. L’apporto del Governo è già tangibile in campagna elettorale, la mia candidatura non è quella di un uomo singolo al comando, ma di una squadra che è espressione del governo. Con quale coraggio dice Emiliano abbiamo presentato le liste. Col coraggio del cambiamento e col coraggio di dire no a persone che si sono candidate poi dalla loro parte. Con quale coraggio hanno presentato tutte quelle liste di detti e non detti a quelle liste va fatto l’analisi logica e grammatica. Sono il volto di un sistema che gira attorno al campo largo, il nostro è un centrodestra rinnovato nei volti e nella mentalità. E con questa mentalità andremo a governare Foggia per altri 5 anni. Chi è stato sempre dalla stessa parte e ha fatto nei confronti dei cittadini non può che essere leale e coerente. È la nostra linea rigida e daremo un volto nuovo a questa città con uno sguardo già al 2033. Con garbo, fermezza, rispetto continueremo questa campagna elettorale senza timore riverenziale nei confronti di nessuno”.

Quando è toccato a Bignami, il viceministro ha rammentato che “l’opzione peggiore non è perdere ma vincere e non mantenere gli impegni. Abbiamo di fronte un programma complesso, sarebbe più facile amministrare un governo rodato. Avremmo potuto ampliare il catalogo delle liste civiche ma abbiamo cercato la qualità. Dall’altra parte come concilieranno le loro posizioni su immigrazione e sicurezza, c’è un territorio comune? Oggi viene Calenda, se ne dicono di tutti i colori, come fanno a stare insieme? Hanno messo su una armata Brancaleone, è la disperazione di chi vuole rimanere attaccato al potere senza avere un briciolo di idee. Noi abbiamo detto no ai compromessi e alla contaminazione, dopo lo scioglimento che forse meritava qualche amministratore ma non la città. Lo Stato da qui non indietreggia un passo”.

Secondo Bignami sul’aeroporto, cavallo di battaglia del PD, la Regione non ha un piano per Foggia. “Il Gino Lisa è sempre di serie b perché devono crescere altri territori, per noi l’Italia è una. Su Foggia il governo intende investire, ha molto più da dare. La generazione di Paolo Agostinacchio ci ha insegnato che prima viene l’Italia poi viene l’Italia e ancora di nuovo l’Italia. La loro candidata è un po’ PD un po’ cinquestelle, due ali di pipistrello. Come faranno a tenere insieme il intinnio di manette o il permissivismo della sinistra in certi quartieri?”