A Foggia nasce la prima fattoria sociale della Puglia. De Padova: “Un centro con ben 80 orti”

Foggia volano dell’agricoltura sociale di Puglia, grazie al riconoscimento istituzionale ricevuto dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus, certificato dalla Regione Puglia. Un’attestazione che, con l’incontro presso Masseria De Vargas diventa pienamente operativa: scopo del convegno, infatti, è stato quello di intercettare le risposte concrete che l’agricoltura sociale può dare, in riferimento ai bisogni specifici di un territorio particolarmente fragile e quanto mai bisognoso di intervento. Agricoltura, Salute e Welfare.

I vertici dei tre principali comparti regionali si sono incontrati per dare concreta applicazione alla normativa sull’agricoltura sociale in Puglia. Un momento cruciale di confronto, istituzionale e operativo, naturale seguito dell’iscrizione della Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus “al n. 1 dell’elenco regionale delle fattorie sociali”, prima realtà in Puglia. “Va tutto bene – ha rimarcato la presidente della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus, Rita De Padova – ma dobbiamo superare questa fase intermedia. Ad oggi manca l’attuazione dei piani operativi che mettono insieme l’intuizione dell’agricoltura sociale e il servizio socio sanitario. La nostra masseria è un centro sociale con ben 80 orti sociali”.