“I soliti ignoti” in azione. Banda del buco tenta colpo in gioielleria, due arresti dei carabinieri nel Foggiano

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano, nella notte, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini originari della provincia di Foggia per tentato furto aggravato e ricettazione di un’autovettura in concorso.

L’intervento, effettuato in seguito alla segnalazione di un cittadino pervenuta tramite il 112 per la presenza di persone sospette e di rumori provenienti nei pressi di una gioielleria di Cagnano Varano, ha consentito di bloccare i due arrestati, mentre altri tre sono riusciti a darsi alla fuga a piedi. Subito gli elementi raccolti hanno indotto i carabinieri a ritenere che i due fermati, insieme ai tre sospetti complici allontanatisi repentinamente, si erano introdotti, scassinando la porta di ingresso, in un cinema in disuso, dove avevano iniziato a praticare un foro in corrispondenza di una parete confinante con la gioielleria.

All’atto del controllo, i carabinieri hanno individuato l’autovettura nella disponibilità degli indagati, risultata rubata e al cui interno, nel corso di una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati attrezzi da scasso e una bombola di gas con annessa fiamma ossidrica. Gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.

“Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, seppur attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali si è proceduto, non possono essere considerati colpevoli fino a condanna definitiva”, riporta la nota dei carabinieri.