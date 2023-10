Castelluccio Valmaggiore: un gruppo di cittadini sosterrà, a titolo volontario, l’azione del sindaco

A Castelluccio Valmaggiore un gruppo di professionisti, a titolo volontario e mediante l’ascolto dei cittadini, attuerà processi di verifica della qualità dei servizi locali e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. L’idea è del primo cittadino Pasquale Marchese che, mediante specifico decreto, ha istituito l’“ufficio di supporto politico-amministrativo del sindaco”, chiamato ad accogliere e sostenere le istanze provenienti dalla comunità.

I componenti dell’ufficio – nelle persone di Francesca Battaglia, Giuseppe Campanaro, Luigi Cantatore, Antonio De Girolamo, Antonio De Santis, Antonio Petruzzelli, Vittorio Pompa, Maria Riccio e Piero Salvatore Serena – svilupperanno la propria attività sulla base della effettiva esigenza organizzativa, a titolo gratuito, per mera condivisione del progetto politico-amministrativo dell’Amministrazione comunale, sulla base di un contratto di liberalità, come previsto dall’art. 769 del vigente codice civile.

Tra le funzioni che i componenti saranno chiamati ad assolvere, la cura delle relazioni istituzionali sovracomunali; attività di supporto nello sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa; azioni di supporto finalizzate all’analisi delle ricadute politiche derivanti dalle iniziative programmatiche attuate dall’Amministrazione comunale; l’organizzazione di eventi e del cerimoniale, comprese le inaugurazioni di opere pubbliche; la verifica e il monitoraggio di disposizioni non contenute in provvedimenti formali e la gestione dei canali social del Comune di Castelluccio Valmaggiore.“La politica – ha commentato il sindaco Pasquale Marchese – non può e non deve chiudersi nel palazzo, al contrario deve essere al servizio della comunità. Deve farsi carico delle criticità e delle questioni sollevate dai cittadini. Tuttavia, non è sempre possibile monitorare tutte le situazioni, per questioni di tempo o circostanza. I componenti dell’ufficio di supporto politico-amministrativo rinforzeranno la mia azione, favorendo e facilitando la comunicazione con la comunità e garantendo un respiro democratico. Li ringrazio per aver deciso di donare tempo e competenze per il bene comune della nostra amata Castelluccio Valmaggiore”.

Nel corso della prima riunione, svoltasi a Palazzo di città lo scorso 4 ottobre, i componenti dell’ufficio di supporto politico-amministrativo del sindaco hanno puntato i riflettori su due questioni urgenti: il tema della sicurezza e il necessario coinvolgimento dei giovani nella vita cittadini e politica. Rispetto al primo punto, il sindaco Marchese ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione ad istituire un presidio dei Carabinieri all’interno del Municipio.