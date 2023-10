“Giorgia Meloni non ha mai detto no ad un comizio a Foggia”. Centrodestra fiducioso su arrivo premier

“Tutte le volte che abbiamo presentato la lista per le comunali o per le regionali, Giorgia Meloni è sempre venuta a Foggia. Questa volta potrebbero essere gli impegni internazionali a trattenerla, non certo suoi presunti dubbi, che non esistono. Ecco perché non c’è ancora una data con il presidente del Consiglio. Non c’è stata una volta che non abbia chiesto a Giorgia di venire e che lei mi abbia detto di no”.

È netto l’onorevole Giandonato La Salandra e tiene a precisare che Giorgia Meloni è venuta a Foggia più di tre volte. È stata anche al fianco di Franco Landella nel 2014, inaugurando uno dei suoi comitati.

Come illustra il deputato, Meloni è venuta in città in occasione della candidatura dell’onorevole Antonio Pepe e poi per la presentazione del suo libro “Noi Crediamo” a Palazzo Dogana da ministra della Gioventù.

“Il presidente dell’allora movimento giovanile del Pdl ero io, Giuseppe Mainiero e Jenny Moffa erano in Futuro e Libertà di Gianfranco Fini. Meloni è venuta anche in occasione delle politiche del 2013 a marzo al Mirage e il responsabile della lista per la provincia di Foggia era sempre il sottoscritto. È venuta anche nel 2013 per una tre giorni organizzata da me insieme a Mainiero e a Mimmo Farina, poi è stata in città nel 2014, nel 2015 per le elezioni regionali ed io ero candidato, è venuta nel 2019 a sostegno della lista delle comunali e nel 2020 per le regionali”, precisa La Salandra.