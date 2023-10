Giovane cardiologa foggiana lascia il nord e torna a casa. “Qui si vive bene. Desidero curare la mia gente”

Un medico su tre fugge dagli ospedali del sud per stabilirsi in quelli del nord dove la qualità del lavoro sembrerebbe migliore e dove evidentemente si guadagna di più non si fanno turni massacranti. Ma non tutti la pensano così. È il caso di Rossella Petrucci 33enne medico cardiologo di Foggia che dopo una breve parentesi presso l’ospedale di Ferrara ha deciso di tornarsene nella sua Puglia, e oggi è parte attiva dell’equipe medica di cardiologia dell’ospedale di San Severo dove l’abbiamo incontrata.

“Non è affatto vero che qui da noi si vive male. Il mio percorso scolastico è tutto made in Foggia, compreso gli studi universitari. Qui mi sono pure specializzata in cardiologia. Per due anni ho voluto provare l’esperienza lavorativa lontano da casa, mi sono trasferita a Ferrara ma la voglia di tornare ha prevalso, soprattutto il desiderio di poter curare la gente del mio territorio. Ed eccomi qui, contenta di riabbracciare la mia famiglia e lavorare a due passi da casa. Una bella sfida che mi auguro possa essere perseguita anche da altri giovani professionisti perché questo è un lavoro che si può svolgere ovunque, anche nella nostra provincia. Per me non è solo una sfida ma anche e soprattutto un piacere. La differenza tra la sanità del nord e quella del sud? Qui da noi c’è molta più umanizzazione ma meno risorse”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui