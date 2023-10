Foggia scatenato, travolto il Sorrento. Rossoneri avanti in Coppa Italia di C

Tutto facile per il Foggia formato coppa che elimina il Sorrento al primo turno eliminatorio di Coppa Italia di serie C. 5-0 il punteggio finale con 2 reti a testa per Embalo e Peralta e gol di Rossi. Cudini concede minuti a chi ha giocato di meno fino ad oggi, il tecnico Sorrentino ha schierato solo giocatori della Primavera. Rossoneri subito in vantaggio con un calcio di rigore che Embalo si procura e trasforma al 23’. Il raddoppio al 34’: Idrissou riceve un cross dalla trequarti e serve un bel pallone a Rossi il cui tiro potente e preciso non lascia scampo a Del Sorbo. Nella ripresa il Foggia continua ad attaccare e dopo soli 5 minuti trova il terzo gol con il solito Embalo. Nel finale entra Peralta e il Foggia dilaga con la doppietta dell’attaccante italo argentino. Foggia-Sorrento 5-0.