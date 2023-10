Quattro liste, un solo programma: Angiola presenta la sua squadra. “L’obiettivo? Cambiare la città”

“Quattro liste, un solo programma. Unità di obiettivo: cambiare la città partendo da legalità e crescita economica, rispetto delle regole e delle persone”. Lo riporta una nota del civico Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia. Foggia ha la grande possibilità per voltare pagina, per azzerare tutto affinchè i foggiani non si ritrovino tra qualche mese a lamentarsi per come la città continuerà a trovarsi in stato di abbandono. Sul palco di via Lanza questa sera, martedì 2 ottobre, alle ore 19 saliranno i rappresentanti delle liste Orà, Foggia 5.0, Angiola Sindaco ed Effetto Foggia introdotti da Barbara Falcone e Antonio Cicconetti. Numerosi gli interventi programmati con Dario Fredella che parlerà di crescita economica e produttiva, Angelo Maffei su sport e politiche giovanili, Michele Ruggiero che tratterà il delicato tema di legalità e sicurezza, trasparenza dell’azione amministrativa, Francesco Sollitto su cultura dal nido all’Università, anziani e disabilità.

Seguiranno gli interventi di Derna Diomede (cultura e promozione della donna), Maria Laura Sica (riscatto e promozione della donna nei quartieri degradati), Francesca Pietradura (la donna nella pubblica amministrazione), Rosaria Stefanini (donna e istruzione scolastica), Angelo Iacullo (lotta alle discriminazioni di tutti i tipi), Francesca Vasco (per un comune attento ai giovani), Andrea D’Introno (I giovani e la percezione della legalità, cosa fare). Chiuderà l’incontro Angiola introdotto da Angelo Carboni.