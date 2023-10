Un “giovane avvocato” per il centrodestra foggiano. Vinelli (Fratelli d’Italia): “Il vero rinnovamento è nostro”

Dal civismo e dalla lunga militanza nell’associazione dei giovani avvocati Aiga ai Fratelli d’Italia. Ha sorpreso il collocamento politico dell’avvocato Valerio Vinelli, candidato consigliere per il partito meloniano, che all’inaugurazione del suo comitato in Via Dante a Foggia aveva con sé tutto lo stato maggiore della forza di governo con la presenza dei due parlamentari, l’onorevole Giandonato La Salandra e la senatrice Annamaria Fallucchi, e del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Vengo dal civismo e da un percorso personale improntato al servizio tramite le associazioni all’interno della comunità – spiega il candidato -. Ho deciso di scegliere Fratelli d’Italia perché sono da sempre un uomo di centrodestra e di destra e oggi Fratelli d’Italia rappresenta un partito moderno, concreto, europeista che tanto bene sta facendo a livello nazionale ed internazionale e che ha nei suoi rappresentanti istituzionali del territorio delle persone lungimiranti, capaci e competenti che sicuramente faranno tanto bene per la nostra terra. Il legame del Governo con la città, laddove come noi ci auguriamo il voto dovesse premiare il centrodestra, sarà massimo e farà esprimere al meglio le potenzialità di Foggia”.

Il centrodestra di Raffaele Di Mauro ha cercato con vigore il rinnovamento generazionale – l’età media dei candidati è di 43 anni – e racconta, secondo i protagonisti, la voglia di una generazione rimasta a Foggia e spesso con figli piccoli, che vuole risollevarsi dal declino ineluttabile, che pare stagliarsi all’orizzonte.

Tuttavia lo scioglimento per mafia e il passato amministrativo rendono più complessa la campagna elettorale a Foggia per la coalizione che guida il governo nazionale. Vinelli non lo nega e sta spingendo per un voto chiaro.

“Qualche resistenza può esservi qua e là, ma la gente sta comprendendo che il vero rinnovamento è nel centrodestra e nella figura di Raffaele Di Mauro, che è un giovane competente e brillante, che ha un lungo percorso politico molto onesto dal punto di vista intellettuale. Il vero rinnovamento è nelle liste del centrodestra, mentre la vecchia politica si annida nel contenitore del centrosinistra. Spero di non intercettare voto disgiunto, dobbiamo chiedere ai cittadini di premiare Raffaele Di Mauro e la sua coerenza per poter far fare un salto alla nostra città”.

La priorità per Foggia per il candidato consigliere è tutta legalitaria ed economica. “Dobbiamo ridare decoro, dignità, ordine e pulizia, serve sicurezza per Foggia, che paga lo scotto di tanta microcriminalità dilagante. Le potenzialità innate della nostra città sono tante, ha le sue bellezze artistiche, le sue risorse naturali, le sue ricchezze tutte da programmare e da mettere a sistema per fare di Foggia una città italiana di alto livello, come merita”.