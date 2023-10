Sul Gargano un ottobre nel segno dell’estate. Tanti turisti in visita ai trabucchi, sold out a Vieste

Anche ottobre sul Gargano inizia nel segno dell’estate. Una domenica soleggiata con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi nonostante il leggero vento di maestrale. Gli stabilimenti ancora aperti (ormai pochi) hanno lavorato, cos’ come ristoranti e b&b. A Vieste pienone sui trabucchi dove le visite guidate e le dimostrazioni di pesca rappresentano ormai una delle attrattive soprattutto per i turisti stranieri. Ieri sold out su ben tre trabucchi della costa viestana: Molinella, San Francesco dove c’è stata una diretta di una trasmissione Rai e Punta Santa Croce con un nutrito gruppo della Condotta Slow Food Gargano. Francesi, tedeschi e olandesi tra i più interessati a conoscere la storia e le tradizioni di queste antiche macchine da pesca.

A fare da anfitrione ai numerosi ospiti, le guide dell’associazione “Rinascita dei Trabucchi Storici”, guidata dal presidente Matteo Silvestri. “Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati quest’anno. Chi viene in vacanza sul Gargano, soprattutto dall’estero, non può fare a meno di assistere alle dimostrazioni di pesca che ogni giorno proponiamo. Il patrimonio culturale marinaresco che lega i nostri trabucchi a Vieste è unico. Da qualche mese lavoriamo in sinergia con il Polo Culturale, abbinando agli altri tesori della città anche i giganti del mare”. Intanto prosegue l’opera di recupero e messa in sicurezza dei trabucchi viestani, grazie alla sinergia tra Comune di Vieste, Regione Puglia e Parco del Gargano. “Una bella collaborazione grazie alla quale, con il nostro apporto, abbiamo ricostruito già nove trabucchi e contiamo di completare a breve i lavori anche del trabucco di Pugnochiuso. Siamo molto orgogliosi”.

