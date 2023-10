Il Cerignola ferma anche il Taranto e conserva l’imbattibilità. Derby senza reti in campo neutro

Il Cerignola ferma anche il Taranto sul neutro di Francavilla Fontana e conserva l’imbattibilità. Il derby termina 0-0 e per gli ofantini vale il quinto pareggio su sei gare disputate, il terzo consecutivo. La squadra di Ivan Tisci anche in questa occasione sfiora la vittoria nei minuti finali quando Tascone, tra i migliori in campo, sferra una gran botta dal limite che costringe Vannucchi ad una difficile parata, sulla respinta D’Andrea a porta spalancata non è riuscito a trovare la via della rete. Una chance clamorosa per un Cerignola che si era reso pericoloso ad inizio ripresa con un tiro da fuori di Ruggiero respinto dall’estremo ionico. Ad onor di cronaca anche il Taranto ha avuto un paio di occasioni per segnare con Orlando e Samele.