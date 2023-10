La fuga da Foggia di Piero Armenti: “Non volevo passeggiare con la paura. Non mi sentivo al sicuro”

Piero Armenti è letteralmente fuggito da Foggia dopo il tentato furto del cellulare ai danni del padre. Il fatto, come raccontato dall’urbano explorer de “Il mio viaggio a New York” è avvenuto nei pressi dei tre archi. “Ragazzi assurdo. Volevo fare un video turistico su Foggia. Ad un certo punto mentre mio padre pagava il parcheggiatore abusivo (polizia e carabinieri dove siete) è scomparso il suo telefono. Lo stesso parcheggiatore si è proposto di recuperarlo a pagamento. Poi dopo le minacce di mio padre glielo ha ridato. Assurdo”.

E ancora: “Ho tanti amici a Foggia e so che la maggioranza dei foggiani è per bene e detesta i delinquenti, ma dopo aver subito il furto appena arrivati non ci siamo sentiti sicuri, e non volevo passeggiare per Foggia con la paura. Quindi siamo andati altrove. La cosa assurda è che il signore con accento foggiano sembrava una persona tranquilla, e mia mamma quasi ci credeva che non era stato lui, ma abbiamo capito il trucchetto quando ha detto: se mi date una cosa di soldi vado a parlare ‘col fantomatico ladro’ e ve lo faccio ridare. Ma dopo, alla fine, è andato a recuperarlo lui quando ha capito che mio padre era arrabbiato. Ho il video di tutto”, ha concluso l’influencer.

