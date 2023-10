Il mio viaggio a… Vieste. Piero Armenti da New York al Gargano per raccontare il Pizzomunno

Viaggio in Italia per Piero Armenti, tour operator salernitano diventato famoso grazie alla sua pagina facebook “Il mio viaggio a New York”. Nella Grande Mela, infatti, gestisce una fortunata agenzia turistica punto di riferimento per tantissimi italiani.

Ma in questi giorni Armenti è in Italia per presentare il suo libro. Dopo alcune tappe al nord, si è recato a Bari e adesso si trova a Vieste, sul Gargano. In un video ha mostrato il Pizzomunno, simbolo della città garganica.

“Esistono diverse versioni della leggenda nella zona – scrive -. Una di esse racconta che Cristalda fosse anche lei una sirena, innamorata di Pizzomunno, e che i due si amarono finché le sorelle di lei, ingelosite e invidiose per la fortuna che Cristalda aveva avuto in amore, trasformarono Pizzomunno nel monolite”.

Nel video ha affermato che il Pizzomunno simboleggia la stabilità nella coppia e la fertilità. “Ogni coppia in crisi può venire a Vieste e trovare la risposta ai propri problemi”.