Embalo e Salines ribaltano la Turris, il Foggia vince allo Zac. Prosegue la striscia positiva di Cudini

Il Foggia vince e convince. Dopo il Catania punisce anche la Turris ribaltando il risultato nel finale. Succede tutto negli ultimi venti minuti. I campani passano al 70’ con Scaccabarozzi al termine di un’azione viziata probabilmente da un fallo ai danni di un giocatore rossonero. La reazione del Foggia è veemente e il pareggio arriva sei minuti dopo con Embalo che trafigge il portiere della Turris tradito da una deviazione.

I rossoneri insistono e a sette dalla fine trovano il meritato vantaggio con Schenetti che se ne va sulla destra e crossa basso per Salines che in spaccata insacca il gol del definitivo 2-1. Da stasera il Foggia è terzo in classifica in compagnia del Latina e a soli tre punti dalla capolista Juve Stabia.