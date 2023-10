Rimossa per la felicità dei residenti la vasca per radiatori in viale Ofanto. Preziosa la segnalazione dei cittadini a l’Immediato di due giorni fa. La vasca era abbandonata sul marciapiede da circa un mese. I residenti della zona temevano fosse in amianto. “Resiste”, invece, il materasso adagiato poco distante.