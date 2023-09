Da Milano Marittima a Rodi, il “Papeete Tour” in riva al mare sul Gargano

Da Milano Marittima a Rodi Garganico. La spiaggia più famosa d’Italia porta il suo “Papeete Tour” in riva al mare del Gargano, sul porto turistico di Rodi. Domenica 1 ottobre dalle ore 15,30 al Viva Yacht Club torna uno degli eventi più attesi per chiudere la lunga estate garganica all’insegna della grande musica suonata dai dj e dall’animazione del Papeete Beach. Per tutta la giornata di domenica 1 ottobre treni speciali per raggiungere la marina di Rodi da Foggia e San Severo.